Leidiane Piveta da Silva, a mãe da pequena Isabela Piveta Barbosa, está pedindo ajuda para conseguir custear o tratamento da filha, que tem apenas 7 meses e desenvolveu uma doença rara após ter sido contaminada com covid-19, chamada síndrome de Kawasaki. Nestes casos, a pele da criança pode escamar, descascar e inflamar, ficando também muito sensível.

Segundo especialistas a doença tem cura, caso seja tratada na criança ainda nova, usando os medicamentos que reduzam as consequências que ela traz e fazendo com que o próprio sistema imunológico resolva. No entanto, estes remédios são caros, e é por isso que Leidiane está pedindo ajuda e doações, criando inclusive uma rifa na qual o prêmio será uma camisa oficial do Flamengo.

Os remédios necessários, de acordo com os médicos que atenderam Leidiane e Isabela, são: Miconazol creme, Dermodex prevent, Klavie clinical sabonete, e duas doses de vacinas que precisam ser tomadas em dias seguidos, estas últimas no valor de R$3.500. Porém o custo não para por aí, além destes também é preciso comprar fraldas no tamanho G e algodão para limpar a pele.

Como ajudar

Se o leitor tiver interesse em ajudar, é possível por duas maneiras, ou comprando a rifa ou doando, no primeiro caso, serão disponibilizados 500 números para o sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. No entanto, também podem ser feitas doações, tanto de dinheiro quanto dos produtos que a Isabela precisa.

Em ambos os casos, o interessado pode entrar em contato com a Leidiane, mãe da Isabela, pelo número (27) 99657-0667.