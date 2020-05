O Governo do Estado recebeu, na noite desse domingo (24), 60 novos respiradores vindos da Itália que serão destinados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, uma das referências no atendimento de pacientes do novo Coronavírus (Covid-19), no Espírito Santo.

“Precisamos garantir ao paciente que adoece em solo capixaba uma atenção em saúde de qualidade. Nós planejamos e desenhamos a compra de muitos respiradores. Compramos 350 da Itália e nesse final de semana chegaram os 60 primeiros”, disse o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (25).

A aquisição faz parte do total de 350 respiradores da empresa Siare Engineering International Group, que tem sede em Bologna, Itália. Os equipamentos serão entregues parceladamente. A segunda entrega, com 100 equipamentos, será nas próximas semanas; a terceira entrega, com 90 respiradores, será em junho e; 100 restantes está prevista para final o de julho.

O valor do investimento foi de aproximadamente R$ 24 milhões, com valor unitário de €11.750,00 euros cada equipamento.

Para o diretor geral do Hospital Dr. Jayme, Rogério Griffo, esses equipamentos vão aumentar a capacidade de atendimento à população capixaba. “Esses 60 respiradores vão permitir que novos 60 leitos de tratamento intensivo (UTI) sejam abertos no Hospital Dr. Jayme, vamos aumentar nossa capacidade para 250 leitos de UTI destinados aos pacientes Covid-19, um aporte significativo a saúde dos capixabas”, disse.

A compra foi realizada em duas etapas, com a aquisição de 250 equipamentos no final de abril e mais 100 na segunda quinzena de maio, por meio de um processo que contou com o apoio estratégico da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira de Milão, o Governo do Espírito Santo, por intermédio do Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria da Saúde.