Após as fortes chuvas que atingiram o Estado na semana passada, mais chuvas fortes atingiram o Estado na noite de ontem (24) e na madrugada de hoje (25). A cidade que registrou maior acumulado de chuva, segundo a Defesa Civil, foi Irupi, seguido por Muniz Freire, Iúna, Venda Nova do Imigrante e Brejetuba. Na cidade de Irupi houve rompimento de uma barragem e dez casas foram afetadas.

Castelo. A cidade de Castelo também foi uma das mais atingidas. Foram registrados 74.09 milímetros de chuva. O rio que corta a região subiu 8 metros e inundou a cidade. O Corpo de Bombeiros já foi acionado e está na cidade para fazer os socorros.

Após quedas de árvores e barreiras, a BR 262 foi interditada. PRF informa que há vários pontos de interdições na BR, sendo que em dois locais o bloqueio é total. As interdições são entre Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba e Iúna na região do Caparaó.

Em Alfredo Chaves que foi bastante atingido pela semana passada, também amanheceu com alagamentos. Aos últimos dados da Defesa Civil Estadual contabilizaram 3767 desabrigados e desalojados por conta da chuva, em nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta, Rio Novo do Sul, São Roque do Canaã, Irupi e Mimoso do Sul. Veja alguns vídeos das enchentes.