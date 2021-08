Em Cachoeiro de Itapemirim, 106.859 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número engloba as 100.024 pessoas que receberam a primeira aplicação de uma das vacinas de duas doses e as 6.835 que receberam o imunizante de dose única.

Com isso, cerca de 70% dos adultos e metade da população geral já foi vacinada com, pelo menos, uma dose contra a Covid-19 – segundo dados do Portal Covid-19 Cachoeiro até a tarde desta sexta-feira (30).

Ainda de acordo com as informações do portal, 43.848 pessoas receberam a segunda dose ou a vacina de dose única, o que corresponde a quase 30% da população adulta de Cachoeiro (cerca de 150 mil moradores, segundo o IBGE).

Atualmente, a campanha de imunização contempla pessoas de 30 anos ou mais. Ela foi iniciada priorizando alguns grupos: trabalhadores da saúde; pessoas acolhidas em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) e seus cuidadores; idosos em geral (a partir dos 60 anos); quilombolas; pessoas a partir dos 18 anos com comorbidades; mulheres grávidas e puérperas; trabalhadores da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; rodoviários; trabalhadores do Serviço Único de Assistência Social (Suas) e pessoas em situação de rua.

Na semana passada, também foi iniciada a vacinação de trabalhadores do setor industrial e limpeza urbana, recentemente incluídos entre os grupos prioritários.

Conforme ocorre a cobertura vacinal desses grupos prioritários e a chegada de novas remessas de doses, a campanha avança para o público em geral, contemplando faixas etárias em ordem decrescente. A Prefeitura de Cachoeiro faz chamamentos para vacinação em seus canais de comunicação.

Em cada etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) adota estratégias diferentes. Para o público em geral, tem sido feita a vacinação a partir do agendamento on-line. Em outros grupos, foi feita a vacinação domiciliar (pessoas acima de 90 anos e acamados), nas instituições em que são atendidos (pessoas com deficiência mental, idosos acolhidos em instituições de longa permanência) ou nos locais de trabalho (trabalhadores de hospitais e unidades de saúde).

“Os resultados do avanço da vacinação estão aparecendo, com diminuição do número de óbitos em Cachoeiro. Ainda assim, não podemos vacilar com as medidas sanitárias, ainda mais diante da circulação de variantes do coronavírus. E é fundamental que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose quando chegar a data”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Dados sobre a evolução da campanha de imunização em Cachoeiro podem ser conferidos em: www.cachoeiro.es.gov.br/covid19.

Para esclarecer dúvidas sobre a vacinação, a Prefeitura de Cachoeiro também disponibilizou uma página com respostas a perguntas frequentes, que pode ser acessada aqui: www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacao.