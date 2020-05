A iniciativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari – SINDICIG, envolveu mais de 30 empresas de Guarapari associadas do setor, parceiros e fornecedores, que juntas arrecadaram 54,5 toneladas de alimentos, isto é, mais de 1.800 cestas básicas que serão encaminhadas a partir da próxima semana às famílias necessitadas.

“Sabemos que nesse momento difícil, muitas famílias estão passando necessidade. Diante disso, nós fizemos essa campanha interna, entre os associados do Sindicato e parceiros, como uma maneira de contribuição àqueles necessitados. E vamos fazer com que essas doações cheguem a quem realmente precisa”, disse Rodolfo Mai, presidente do SINDICIG.

A campanha começou no dia 05 de maio, e obteve uma arrecadação de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) em cestas básicas, que foram compradas na cidade fomentando o comércio local.

Para apoiar a distribuição das cestas as famílias carentes, o SINDICIG fará o cadastramento de entidades que atuam com projetos sociais em diversas localidades do município a partir desta quinta-feira, 14.

A entidade interessada em ser um ponto de apoio da campanha deverá entrar em contato através do telefone (27) 3361-3155.

Em breve os nomes das entidades selecionadas serão divulgados nas redes sociais do SINDICIG.

