Neste domingo (21) aconteceu o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 25,6% de abstenção no Estado: de um total de 57.713 inscritos para a versão impressa das avaliações, 14.774 não compareceram aos locais das provas.

Já na versão digital do exame, a taxa de abstenção foi maior ainda: quase a metade dos inscritos não realizaram a prova. Foram 846 candidatos, mas 404 faltaram – cerca de 47% do total de inscritos.

No Espírito Santo, as provas impressas eram aplicadas em 230 locais espalhados por 38 municípios. Já a versão digital poderia ser realizada em quatro cidades, com o total de 15 locais.