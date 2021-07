Em Cachoeiro, 41.309 pessoas já foram vacinadas com as duas doses contra a Covid-19 ou com a vacina de dose única, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) atualizados até a última quarta-feira (21).

Com isso, o município está perto de ter 28% da população adulta e 20% da população total com esquema vacinal completo. Essa cobertura poderia ser ainda maior. De acordo com a Semus, cerca de 2 mil pessoas não buscaram a aplicação da segunda dose na data em que deveriam. Mesmo com atraso, elas devem se imunizar. Basta procurarem a unidade básica de saúde onde receberam a primeira dose ou a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

“É sempre necessário ressaltar que a segunda dose é fundamental para garantir a máxima eficácia imunológica que as vacinas podem entregar. A segunda dose é sinônimo de maior proteção contra a Covid, principalmente, contra as formas mais graves da doença, que podem levar a internações e óbitos. Se a pessoa está com a dose dois atrasada, não deve deixar de tomá-la, independentemente, do tempo de atraso”, frisa o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“No caso dos idosos, é muito importante o papel dos familiares no incentivo à conclusão do ciclo vacinal”, complementa.

Para incentivar o público em atraso a concluir o esquema vacinal, a Semus tem adotado estratégias como mutirões de vacinação – foram três, em menos de um mês – e busca ativa feita por agentes comunitários de saúde. “Não temos medido esforços para avançarmos com a aplicação da segunda dose. Mas todos precisam fazer a sua parte”, afirma o secretário.

De olho na data no cartão de vacinas

Para quem tomou a primeira dose e ainda aguarda a segunda, a orientação é a de ficar atento à data marcada no cartão de vacinas, para não correr o risco de perder o prazo.

A partir desta semana, por exemplo, os prazos estão vencendo para muitas pessoas com comorbidades e trabalhadores da área de educação e das forças de segurança e salvamento.

As pessoas com comorbidades devem procurar uma UBS com sala de vacinas. No caso de profissionais de educação e segurança, a vacinação ocorrerá na Policlínica Municipal. Se a data informada no cartão coincidir com final de semana, é só se dirigir até o local no dia útil seguinte. Não é necessário agendamento prévio. A imunização nas UBS e na Policlínica é feita das 8h às 15h.

Quase 138 mil doses aplicadas

Cachoeiro aplicou, até esta quarta-feira, 137.976 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 96.667 primeiras doses, 6.755 doses únicas e 34.554 segundas doses.