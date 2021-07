Depois de passar 88 dias no hospital no começo do ano, voltar para casa, onde passou duas semanas e retornar ao hospital, onde foi diagnosticado com pneumonia; e ficar mais 21 dias internado, o empresário de Guarapari, Atilho Bustillos, morreu na tarde de hoje (27), após uma infecção generalizada.

Atilho era muito conhecido e trabalhava no ramo de lotéricas. A família ainda não informou horário e local de velório, nem como onde será sepultado.