O Kit Merenda, um benefício entregue pela Prefeitura Municipal de Guarapari para as famílias de alunos da rede municipal e cadastrados no programa Bolsa Família, voltou a ser distribuído na cidade. Somente nesta semana, a previsão é de que seja concretizada a entrega de 6.400 unidades deste kit.

A distribuição começou a ser feita ontem, na quarta -feira, e irá até esta sexta-feira (14). A retirada do benefício é feita em todas as 64 escolas da rede municipal, por meio de agendamento prévio. Normalmente as administrações entram em contato com as famílias e marcam o horário, evitando aglomerações.

Esta é a 8ª etapa de distribuição desde o começo do benefício, que substituiu a merenda que era dada nas escolas para as crianças, que agora não estão tendo aulas presenciais. Segundo os dados divulgados pela Prefeitura, até o momento já foram entregues cerca de 40 mil kits merenda.

Vale lembrar que, além da retirada do kit, os pais ou responsáveis do aluno também devem receber e entregar as atividades escolares, garantindo o cumprimento do calendário letivo.

Problema antigo

