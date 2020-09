Durante a última terça-feira (01), recebemos em nossos contatos e em nossas redes sociais, diversas mensagens de uma mãe preocupada com a falta do “Kit Merenda”. Segundo ela, faz dois meses que eles não são disponibilizados pela prefeitura nas escolas de Guarapari.

Uma das mães, que preferiu não se identificar, fez declarações e comentou sobre a falta que o programa está fazendo, já que eram entregues produtos importantes, e que com a parada súbita há dois meses, estão fazendo bastante falta. Ela também se mostrou descontente com a falta de explicações sobre a interrupção do programa.

“Olha, já vai fazer dois meses que não temos mais o Kit Merenda, muitas mães estão se perguntando se sabem de algo, quando vai voltar ou porque parou, é uma falta muito grande. Os mantimentos estavam ajudando muito, por exemplo eu que tenho três filhos em escolas públicas. Vi na televisão que em Cariacica já retornou, mas aqui estamos sem respostas”, afirma a mãe.

Resposta. Procuramos a Prefeitura Municipal de Guarapari e questionamos os motivos para a interrupção do programa e quando pretendiam retornar, segue abaixo a resposta.

“A Secretaria Municipal da Educação – Semed informa que houve suspensão temporária dos Kits de Merenda, em razão da necessidade de recompor os estoques de alimentos, bem como ter sido suscitado um possível retorno às aulas, neste mês de setembro. Porém, considerando a manutenção da suspensão das aulas, a Semed está organizando a entrega de Kits de Merenda, ainda para este mês”, afirmou a prefeitura por meio de um e-mail da assessoria de imprensa.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.