Em entrevista exclusiva na última sexta-feira (7) na redação do Portal 27, o presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Munir Abud, falou sobre o Fundo de Proteção ao Crédito Emergencial, que está liberando R$ 250 milhões de reais para ajudar os empresários capixabas a superarem a crise econômica causada pela Covid-19.

Munir estava acompanhado do Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Tyago Hoffmann, que também falou sobre o assunto. Para se cadastrar e saber mais sobre este crédito emergencial que o governo do Estado está liberando, basta acessar o link https://www.bandes.com.br/site

Confira abaixo a entrevista e as explicações sobre o Fundo.