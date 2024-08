A Feira de Agronegócios Cooabriel, considerada a maior feira do setor no estado do Espírito Santo, encerrou sua edição 2024 com uma movimentação financeira recorde. Foram registrados mais de R$ 692 milhões em negócios durante os três dias de evento, realizado entre os dias 25 e 27 de julho.

Com endereço em São Gabriel da Palha, noroeste capixaba, a feira é realizada pela Cooabriel, considerada a maior cooperativa de café conilon do país. O evento reuniu as principais marcas nacionais e multinacionais voltadas para o segmento agrícola. Nesta edição, foram mais de 80 expositores, acomodados em uma estrutura com mais de 20 mil metros quadrados de área coberta. Para fomentar as negociações, entre os expositores estiveram presentes 7 instituições financeiras, entre privadas, públicas e cooperativas de crédito.

O superintendente geral da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, avalia que o crescimento forte dos números se deve a um conjunto de fatores. “Os produtores entenderam a importância da feira e aguardaram o momento para realizar bons negócios. Em função do sucesso das três edições anteriores, os expositores e, principalmente, as instituições de crédito, se prepararam para oferecer condições de negócios específicos e extremamente atraentes para a feira. Além disso, o empenho da cooperativa na organização e realização da feira e a própria relevância e credibilidade do evento, contribuíram para que os resultados fossem tão expressivos”, considera.

Oferecendo uma gama variada de tecnologias e produtos para o campo, como insumos, maquinários, implementos e energia solar, a feira cria também diversas oportunidades de conhecimento técnico para seus visitantes, que somaram mais de 21 mil durante os três dias.

Aproveitando o alcance de público e o volume de negócios, marca já tradicionais no mercado de colheita e de insumos, reconheceram no evento uma oportunidade para apresentarem seus novos produtos ao mercado. Os lançamentos incluíram uma colheitadeira automotriz, uma máquina de pilar e um herbicida para plantas de difícil controle, todos voltados para a cultura do café conilon.

O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, avalia que os números significativos são resultados de um trabalho que vem sendo desenvolvido com seriedade ao longo do tempo e que trouxe credibilidade à instituição.

“A seriedade, o profissionalismo e a dedicação são requisitos que, somados, resultaram no sucesso que foi a feira, gerando valores, negócios e resultados para todos os que participaram. O sentimento é de dever cumprido e de agradecimento a todas as pessoas que acreditaram em nosso trabalho e se juntaram a nós para que alcançássemos esse resultado tão expressivo. Este é o combustível para fazermos um evento cada vez melhor”, afirma.

A próxima edição da Feira de Agronegócios Cooabriel foi confirmada ainda durante o evento e terá como data os dias 24, 25 e 26 de julho de 2025.