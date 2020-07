Mais um homem é assassinado em Guarapari. Essa é a segunda morte seguida em menos de 24h. Ontem (2) foi um vendedor assassinado no bairro Muquiçaba. Dessa vez, o crime aconteceu no bairro Paturá.

De acordo com as informações apuradas por nossa equipe, moradores ligaram para a polícia para informar que havia um corpo caído no mangue do bairro. A vítima ainda não foi identificada. A polícia foi até o local e identificou que o homem estava completamente nu, foi morto com pelo menos três tiros.

Ele teria tentado fugir dos seus assassinos, e acabou caindo e morrendo no manguezal. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, esteve no local e está investigando o caso. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.