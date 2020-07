A prefeitura de Guarapari realizou algumas inaugurações nesta Semanaa. Duas unidades de saúde e uma creche foram inauguradas. A informação foi divulgada pela assessoria.

Santa Mônica. De acordo com a prefeitura, a Unidade de Saúde de Santa Mônica foi ampliada e reformada. Antes das obras, a estrutura era de apenas 80 m², e agora passa a contar com 206,68 m² de área construída. Segundo a prefeitura, agora a unidade passa a contar com uma estrutura completa oferecendo mais conforto, segurança e novos serviços.

Estrutura. Ainda segundo a prefeitura, são quatro consultórios, sendo dois ginecológicos com banheiro; consultório odontológico, central de material esterilizado e de ar comprimido, escovário, cozinha, sala de nebulização, sala de curativo, sala de imunização, auditório de reunião, recepção e dois banheiros, um deles adaptado para pessoas com necessidades especiais, fossa séptica e jardim.

“Hoje é um dia muito especial para o município e, principalmente para a população de Santa Mônica que está recebendo um novo equipamento com mais qualidade e com maior oferta de serviços. Estamos trabalhando para que a população seja atendida mais de perto, de forma humanizada, descentralizado os serviços da Unidade de Pronto Atendimento. Dinheiro público é para cuidar da população e é isso que estamos fazendo. Os moradores de Santa Mônica estão de parabéns”, disse o prefeito, Edson Magalhães durante a solenidade de inauguração. O Portal 27 não foi convidado ou comunicado da inauguração.

A médica do município, a Drª Ida Lucia Forte Franchim, relata que “a população vai ser muito bem atendida numa unidade de saúde completamente estruturada para acolher, atender e solucionar as necessidades da população”.

Ainda segundo a assessoria, a a secretária municipal de Saúde completa.”Tivemos um respeito e responsabilidade para com os moradores de Santa Mônica e Pontal de Santa Mônica, entregando uma unidade de saúde para garantir um atendimento de qualidade e mais humanizado, como realmente merecem. Este era um compromisso da gestão, de ampliar o atendimento para esta comunidade”, finaliza Alessandra Albani.

Kubitschek. A Unidade de Saúde Mario Sérgio C. Pereira, no bairro Kubitschek, também foi inaugurada ontem, por volta das 15h. A nova USF conta com recepção, consultórios médicos, farmácia, banheiros com acessibilidade, posto de enfermagem, consultórios ginecológicos, consultório odontológico com dois ambientes, salas de curativo, vacinação, suturas e inalação, sala de agentes comunitários, além de um auditório para a realização de palestras educativas e treinamentos de equipes. Ao todo, são aproximadamente 560 metros quadrados de área construída.

Na solenidade, o prefeito Edson Magalhães falou sobre a importância da obra para a região. “Esse novo espaço da Unidade de Saúde é moderno e amplo. Tudo realizado com muito planejamento para trazer mais qualidade no atendimento em saúde. Hoje é um dia muito importante para o município, nós inauguramos duas unidades, a de Santa Mônica e essa de Kubitschek, ou seja, dois novos espaços estruturados para atender a população. O município está investindo em saúde, prova disso é a evolução das obras do nosso Hospital Cidade Saúde”, disse o prefeito.

A Secretaria de Saúde, Alessandra Albani, também completa. “Esse novo espaço vai melhorar o atendimento em saúde. Agora as pessoas poderão fazer a retirada dos medicamentos dentro da unidade, pois o espaço conta com farmácia, teremos área de treinamento e estamos trazendo mais conforto não só para a população que vai utilizar o serviço de saúde aqui, mas também para os funcionários da unidade. Essa nova USF vai atender aos moradores de toda essa região, com muita qualidade”, disse Alessandra.

O antigo espaço da unidade de saúde Mario Sérgio C. Pereira já existente no bairro agora passa a ser um ponto de apoio para os funcionários da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg).

Santa Margarida. No bairro Santa Margarida foi inaugurado uma creche para atender 300 crianças. O novo espaço inaugurado nesta quinta-feira (02) pelo prefeito Edson Magalhães, conta com 10 salas de aula, distribuídas entre creche e pré-escola. Um espaço moderno e amplo, com pátio coberto, refeitório, playground e muito mais. Veja o vídeo preparado pela prefeitura.