Os Policiais Militares de Guarapari continuam seus trabalhos. Na tarde desta terça-feira (29), militares do patrulhamento tático do 10° Batalhão, receberem denúncias de um tráfico de drogas que estaria ocorrendo no bairro Aeroporto.

Dentro da boca. Eles passaram a observar uma movimentação próximo à uma creche do bairro. Quando então viram o suspeito entregando algo para outro indivíduo, os militares se aproximaram para abordá-los, porém, empreenderam fuga, sendo abordado apenas o autor do tráfico, um homem de 22 anos, o qual portava em seu bolso: R$ 398,00 em espécie, dez buchas de maconha e dentro de sua boca, vinte e três pedras de crack.

Com o apoio o Cão Policial MIKE, foram encontradas na mata próximo ao indivíduo mais sessenta pedras de crack, quarenta buchas de maconha e um papelote de cocaína. O outro indivíduo fugiu, não sendo localizado. O detido e os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados para a 5a Delegacia Regional de Guarapari.