Uma mulher de 31 anos foi espancada pelo esposo neste domingo (26), no bairro Village do Sol. O agressor Jones da Cruz, de 38 anos, fugiu do local e ainda não foi encontrado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Testemunhas afirmam que a mulher começou a ser espancada pelo esposo dentro da residência em que moravam. A vítima chegou a sair para pedir ajuda, mas foi perseguida pelo criminoso. Aflita, a mulher entrou no quintal dos vizinhos, mesmo que continuasse sendo agredida pelo marido. Um morador do local conseguiu afastar o agressor, mas recebeu golpes de barra de ferro.