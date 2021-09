O Governo do Estado decidiu, pelos próximos meses, congelar a atualização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF). A proposta é evitar que sejam registrados novos aumentos no preço do gás de cozinha e da gasolina. A decisão foi anunciada pelo governador, Renato Casagrande, após reunião com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.

O valor é a base de cálculo para cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Na última semana, o governador do Espírito Santo se juntou a 19 chefes de executivos estaduais para divulgar uma carta, negando que tenham aumentado o ICMS dos combustíveis. A carta anuncia que o problema seria nacional, cobrando “verdade” do Governo Bolsonaro para solucionar a questão.