Do berçário ao ensino médio, o Maxime Centro Educacional está em Guarapari há 30 anos, o que os caracteriza como uma escola tradicional e referência em educação no município. A proposta pedagógica da escola é moderna, atualizada, com foco no protagonismo do aluno e com parcerias de sucesso.

“Nos preocupamos com a formação integral dos nossos alunos. Por isso fazemos parte da maior rede de ensino do mundo, a Rede Pitágoras, e firmamos parcerias de sucesso para que o aprendizado dos nossos alunos seja significativo, prazeroso e o melhor: com afeto, que é a marca da nossa instituição”, ressalta o diretor Pedro Henrique Gomide Lucci

Unidades. O Maxime possui duas unidades em Guarapari, sendo o Maxime Júnior, na Prainha de Muquiçaba e o Maxime Sede, na Praia do Morro. No Maxime Júnior estudam os alunos de 6 meses a 5 anos e possuem a opção do ensino integral e semi-integral (com alimentação elaborada por nutricionista). No Maxime Sede recebem alunos de dois anos ao 3º ano do Ensino Médio.

A escola possui uma infraestrutura diferenciada, com duas quadras poliesportivas, playground, piscina, laboratório de artes, ciências e informática, auditório multimídia, biblioteca, salas amplas e arejadas e muito mais.

Conheça algumas parcerias educacionais do Maxime Centro Educacional:

INGLÊS NUMBER ONE – a partir de dois anos de idade

Benefícios:

• Economia com uma atividade extraclasse + deslocamento

• Facilidade no aprendizado (devido à idade)

• Domínio aprofundado da Língua Inglesa

• Abertura de portas para o futuro do estudante

• Metodologia moderna e prática

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – a partir de dois anos de idade

Benefícios:

• Programa fundamentado na Teoria da Inteligência Multifocal do Dr. Augusto Cury

• Gerenciamento das emoções e desenvolvimento da inteligência

• Habilidades para construir relações saudáveis e administrar conflitos

• Postura empreendedora e criativa

• Combate e prevenção ao bullying

• Aumento da qualidade de vida do aluno e da família

• Autoestima. Resiliência. Empatia.. Autocontrole e muito mais!

ROBÓTICA – ZOOM – 1º ao 9º ano

Benefícios:

• Alfabetização Digital

• Interdisciplinaridade

• Mercado de trabalho

• Raciocínio Lógico

• Autonomia

• Trabalho em equipe

• Curiosidade

• Criatividade

• Planejamento

• Construção do aprendizado

ÁRVORE DE LIVROS – a partir do 4º ano ao 3º ano do EM

Benefícios:

• Plantar leitura muda histórias

• Acervo com mais de 15 mil títulos

• Ferramenta que acompanha o engajamento de leitura do aluno

• Leitura em qualquer lugar – diferentes dispositivos e off-line

• Projetos interdisciplinares motivadores

• Liga de leitores – premiação para os alunos com melhor engajamento

• Interação entre usuários com a indicação de livros

Serviço: Maxime Centro Educacional – Rua: Manoel Lopes Gomide, 31 – Praia do Morro. Telefone: 27 3361-7373 – Instagram: @escolamaxime – Site: www.escolaparticularmaxime.com.br