A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) recebeu a doação de dois tipos de equipamentos que contribuirão para ampliar a segurança dos policiais e da comunidade capixaba no atendimento das ocorrências que envolvem a presença de artefatos explosivos. A doação foi feita pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Dentre os equipamentos, foram doadas à Corporação seis mantas anti-explosão que são capazes de resistir aos danos causados pela detonação de um explosivo, bem como absorver os efeitos da onda de choque e dos fragmentos gerados, protegendo pessoas e bens materiais que se encontram próximas ao local da ocorrência.

Além das mantas, também foi recebido um detector de cabos, aparelho projetado para localizar fios de comando utilizados para iniciar a detonação de dispositivos explosivos que se encontram enterrados em superfícies.

Tais equipamentos são específicos para uso por equipes adequadamente treinadas e serão direcionados para o Batalhão de Missões Especiais, onde serão empregados pela Companhia de Operações Especiais (COE).