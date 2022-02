O primeiro sorteio da Mega-Semana de Carnaval pode pagar R$ 37 milhões nesta terça-feira (22/02). O sorteio do concurso 2.456 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os R$ 37 milhões na Poupança da CAIXA, receberá R$ 225,9 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor de transporte urbano, o valor é suficiente para comprar 19 ônibus elétricos de R$ 1,9 milhão cada.

Neste ano a Mega-Sena conta com nove Mega-Semanas, que oferecem uma chance extra ao apostador, com três sorteios. Os sorteios da Mega-Semana de Carnaval serão realizados na terça-feira (22/02), quinta-feira (24/02) e sábado (26/02).

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA, no app Loterias CAIXA e Internet Banking CAIXA.

20 anos da Loteca:

As Loterias CAIXA comemoram 20 anos do concurso nº 1 da Loteca, realizado em 18 de fevereiro de 2002. A Loteca é um produto baseado em jogos dos campeonatos de futebol. Para cada concurso, são selecionadas 14 partidas. Para participar, o apostador deve marcar o seu palpite para cada um desses 14 jogos, marcando a coluna do time vencedor de cada partida ou a coluna do meio para empate.

Há também as opções de duplo ou triplo, em que o apostador pode marcar duas ou três colunas para o mesmo jogo, aumentando a probabilidade de acerto e, consequentemente, o valor da aposta. A aposta simples, de R$ 3,00, dá direito a marcar um palpite a mais em uma das 14 partidas.

Os concursos da Loteca acontecem uma vez por semana. A grade com os jogos é divulgada no início da semana e as apostas se encerram às 14h de sábado. Na grade do próximo fim de semana, o torcedor deve palpitar resultados de jogos de campeonatos estaduais, da Premier League e torneios inglês, italiano e espanhol. O prêmio do concurso 976 da Loteca pode pagar R$ 300 mil para quem acertar os 14 pontos.

As apostas encerram às 14h do sábado (26/02). As apostas podem ser feitas nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA. Nas lotéricas também é possível apostar na Loteca com o Bolão CAIXA.