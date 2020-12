A Covid-19 não impediu que os idosos, frequentadores do Centro Social do Idoso de Anchieta, recebessem uma mensagem de Natal. A equipe do espaço criou o projeto Natal Móvel, com o propósito de levar até a residência dos usuários uma mensagem natalina, a fim de manter o vínculo e alegrar a vida do idoso, que está sem frequentar o local desde março por conta da pandemia.

Os servidores estão envolvidos no projeto desde outubro, preparando os detalhes e as mensagens que serão entregues a cerca de 400 pessoas com mais de 60 anos, cadastrado na entidade, moradores da sede e do interior do município. Para isso, a equipe utiliza um carro decorado com som. A professora de educação física do Centro do Idoso faz a locução com a leitura da mensagem personalizada e entrega o cartão.

“O Natal Móvel chega às residências chamando pelo nome do idoso, com uma linda música de natal. O idoso é surpreendido no portão com um cartaz todo decorado escrito Feliz Natal. É emocionante e gratificante ver os olhinhos dos idosos brilhando de tanto contentamento e felicidade. Para nós, enquanto funcionários, está sendo uma experiência única e prazerosa. Eles ficam muito felizes com a nossa visita”, detalha a coordenadora Emanuela dos Santos Moreli.

O projeto foi iniciado desde o último dia 02 e já contemplou as comunidades de Mãe-Bá, Recanto do Sol, Ubú, Parati, Planalto, Nova Anchieta, Guanabara, Castelhanos e Vila Samarco. Conforme os organizadores, até o momento já foram entregues mais de 100 cartões. “Ainda temos 300 para serem entregues, a expectativa maior é na sede, onde temos o maior número de idosos cadastrados”, disse a coordenadora. Os idosos que moram próximo às residências contempladas também recebem cartão e são orientados a realizarem o cadastro na entidade.

Esta semana a equipe irá passar pelos bairros Justiça II Alvorada, no percurso da avenida Rauta até a Praça São Pedro. Toda a equipe segue rigorosamente as orientações de segurança contra a Covid-19.