Com juros menores, a venda de imóveis tem crescido em Guarapari e deve disparar nos próximos meses. De acordo com Rodolfo Mai, empresário do ramo, após uma recessão muito grande, as expectativas são animadoras.

Linhas de financiamento e incentivo do governo. De acordo com Rodolfo Mai, o incentivo do governo na redução de juros para aquisição de imóveis foi fundamental para aquecer o mercado. “Nós estamos muito otimistas no cenário da construção civil, vimos desde 2014 numa recessão e a expectativa era muito grande, mesmo antes do COVID-19, com o vírus a situação ficou incerta e hoje o cenário começa a clarear. (…) O governo vem atuando forte pela construção civil ser um gerador de empregos de maneira rápida, o governo vem incentivando, baixando juros, aumentando créditos, linhas de financiamento, o que puxa o mercado para cima, aumenta a compra e o mercado já sente a diferença, já vemos isso em Guarapari”, afirmou Rodolfo.

Financiamento próprio ou bancário. Rodolfo Mai afirmou que a política de redução de juros vinha desde o ano passado, mas com a pandemia baixou ainda mais e isso tem gerado um saldo muito positivo. “O mercado vem reagindo com o incentivo do governo, temos financiado por financiamento próprio ou por meio dos bancos”, enfatizou.

A construção civil não parou durante a pandemia. Com protocolos de segurança adequados e considerada pelo governo como serviço essencial, Rodolfo destaca que a construção civil não parou durante a pandemia do COVID-19. “Considerado serviço essencial pelo governo, pela quantidade de empregos, por ser um ambiente que se trabalha aberto. Foram adotados todos os protocolos de segurança, e o sindicato da indústria civil vem orientando e fiscalizando as empresas. Não paramos e estamos bastante otimistas”, afirmou o empresário.

Perfil de morador. Segundo Rodolfo, quem vem de fora e adquire um imóvel em Guarapari pensa – geralmente – na aposentadoria. “A gente vem sentindo um aquecimento da procura e Guarapari tem um perfil de moradia, as pessoas planejam a aposentadoria aqui. As pessoas dizem: “vou me aposentar em três anos e vou morar aí”. São muitos mineiros e muitos do norte do Rio de Janeiro, Campos, Itaperuna”.

Momento ideal para a compra da casa. O empresário acredita ser a hora de realizar o sonho da casa própria. “É o momento único do crédito imobiliário para a construção civil, o governo muito disposto a contribuir e alavancar o setor para geração de emprego e renda e com isso facilitou muito o crédito, é o momento bom das pessoas acreditarem e buscarem o sonho da casa própria”.

A Ideally construtora tem três grandes prédios com inauguração prevista para 2022. “Nós temos em obra um volume de construção considerável, mais de 200 apartamentos em obra. Alguns no Centro e o restante na Praia do Morro. Vamos lançar mais 5 obras em 2020. Isso significa aproximadamente 220 apartamentos, 40% deles já estão vendidos”, afirmou Rodolfo.

Mais de 200 funcionários serão contratados nos próximos meses

Com mais de 200 apartamentos em construção, a Ideally estima gerar mais de 200 empregos nos próximos meses. “Já temos 168 funcionários contratados hoje e mais 200 em 2020 entre funcionários próprios e terceirizados. Hoje temos três obras que vão entrar em fases críticas no final do ano, de aumento de mão-de-obra, a fase que demanda grande quantidade de pessoas trabalhando”, afirmou o empresário.

Modelos de apartamento tendem a mudar após pandemia

Com a chegada da Pandemia muitas coisas estão mudando no nosso mercado, mas umas que já podem ser identificadas é a tipologia dos apartamentos. “As pessoas têm falado de cozinhas maiores, das áreas de convivência que são cozinhas, salas, o ambiente da família estar junta. Quando tivemos a desaceleração da vida cotidiana, as pessoas estão parando para valorizar a família e estão olhando ainda mais esses ambientes. É uma tendência que está chegando para ficar, vai mudar um pouco. Ambiente integrados, feitos de maneira mais enxuta para diminuir o trabalho, o mais funcional possível”, afirmou.

De acordo com o empresário, as áreas de convivência integradas têm sido muito mais valorizadas, assim como as áreas de lazer dos prédios. “Hoje já tudo mais voltado para o lazer, para a convivência, para receber as pessoas em casa, para as famílias viverem de uma maneira mais confortável, a praticidade não é mais tão importante, são mais importantes o lazer e o uso. Uma área de lazer mais interessante no prédio para que a família fique no prédio”, afirmou.

Construção Civil traz dividendos para a cidade

Rodolfo Mai que é não somente empresário, mas também presidente do SINDICIG destaca a importância da construção civil na geração de renda para a cidade. “A construção Civil é considerada o primeiro ou o segundo setor da cidade, junto com o comércio, os dois dividem o protagonismo da economia da cidade e a construção civil gera recursos para o município que sejam através de taxas de aprovação de obras, que sejam licenças de obras, IPTU, transferência de imóveis, mas a entrega de um empreendimento gera uma onda na economia de todo o comércio da cidade: cortinas, box de banheiros, móveis, eletrodomésticos, itens de decoração, tapetes, é uma gama muito grande, pois as pessoas geralmente compram imóvel novo e querem tudo novo. Dessa forma, o aquecimento da construção Civil aquece todo o comércio local, é muito bom para a cidade e a gente fica muito feliz em poder contribuir”, finalizou.