Interessados devem fazer o cadastro no nosso sistema, se encaminhar para a vaga pelo site e seguir as orientações do encaminhamento. Vale ressaltar que a vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes encaminhados.

As bolsas variam entre R$430 e R$900, podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa.

Do total de vagas, 65 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Jornalismo, Marketing, Pedagogia e Publicidade e Propaganda.

O IEL-ES está com 77 vagas de estágio em aberto nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As oportunidades foram disponibilizadas nesta sexta-feira (02), às 13h, no sistema do Instituto: sne.iel.org.br/es .

VAGA Nº 105059 (2 VAGAS)

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 18h30

Benefícios: R$ 450,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA Nº 105450

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 195,00/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105752

SEBRAE

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h30 – 14h30

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte integral + Auxílio Alimentação em dinheiro R$ 522,96

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 105677

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,20/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105835

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,20/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105924

CESAN

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º e 2º ano – PREFERENCIALMENTE MORADOR DA SERRA

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es e enviar currículo atualizado para iel-estagio@findes.org.br e no assunto do e-mail escrever: 105924

VAGA Nº 105931

LAVANDERIA INDUSTRIAL

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 7º ao 9º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 900,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 105968

INDÚSTRIA DO RAMO DE RETENTORES

PUBLICIDADE E PROPAGANDA OU MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 16h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 106013

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA Nº 106023

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA Nº 106025 (3 vagas)

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h40 às 17h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA Nº 106012

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 106016 (2 vagas)

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 106017

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 17h30

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 106018 (2 vagas)

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 às 12h00 (15 minutos de intervalo)

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 106019 (2 vagas)

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 às 11h45

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 106021 (3 vagas)

SESI – ARAÇÁS

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA Nº 106020 (7 vagas)

SESI – ARAÇÁS

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 às 12h00 (15 minutos de intervalo)

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA Nº 106056

EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO

TÉCNICO EM MECÂNICA/ ELETROTÉCNICA/ ELETRÔNICA/ AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 884,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Santa Lúcia – Vitória

VAGA Nº 106108

CESAN

TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO ou TÉCNICO EM ESTRADAS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 12h00

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 106071

SESI – PORTO SANTANA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA Nº 106070 (2 vagas)

SESI – PORTO SANTANA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA Nº 106068

SESI – CIVIT I

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ SISTEMA DA INFORMAÇÃO/ ANÁLISE DE SISTEMA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 13h00

Benefícios: R$ 760,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Civit I – Serra

