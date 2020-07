O que era para ser mais um dia de mergulho com os amigos, se tornou um momento inesquecível para o mergulhador de Guarapari Anthony Santos Pereira, de 27 anos, que ao se deparar com pinguins pela primeira vez, ainda fez uma verdadeira amizade com um deles.

A aproximação foi registrada pelo próprio mergulhador, que carregava uma GoPro e enquanto tinha bateria eternizou o momento. “Infelizmente a bateria da câmera não durou o dia todo. As melhores partes já estava sem carga. Mas foi inesquecível. Os pinguins passaram o dia com a gente como se fossem umas rêmoras, esses peixes que acompanham os tubarões. Todo ano vemos as baleias, golfinhos, botos, mas pinguim foi a primeira vez. Óbvio que ganhei o dia”, brinca o mergulhador.

Ilha da Escalvada. As aves marinhas surgiram entre as aves que sobrevoavam a Ilha da Escalvada, que fica a 10 quilômetros da costa, em Guarapari. Anthony conta que ele e os amigos estavam mergulhando quando uma sentiram uma agitação pelo ar, e logo avistaram os pinguins.

“Estávamos mergulhando nos arredores da ilha escalvada. Nos afastamos um pouco da ilha por conta das aves, elas estavam com uma agitação intensa e imaginávamos que fosse uma aglomeração de peixes pequenos dos quais elas e os outros peixes se alimentam. Quando chegamos lá, eles estavam no meio do cardume. Muito curiosos, faziam questão de que percebêssemos a presença deles ali”, disse o profissional.

No começo, o mergulhador revela que houve um momento de apreensão por parte do comportamento dos bichos. “Não sabia como era o comportamento deles, se eram dóceis ou assustados. Mas logo se mostraram amigáveis. Não sabemos ao certo quantos pinguins havia próximo da gente, mas um em especial ficou comigo o dia todo, e outros dois ficavam em volta”, conta Anthony.

A experiência inesquecível também ficou marcada pela escolha dos pinguins. Aproveitando que os mergulhadores estavam dispostos a agradá-los, na hora de comer, as aves marinhas optaram por um peixe mais nobre.

“Até matei um peixe pra dar para eles, mas o sem vergonha só queria as sardas, os peixes que não tem valor ele não quis. A prática da pesca submarina é meio rotineira pra mim, sempre que tem boas condições e eu estou desembarcado eu vou. Próximo final de semana estarei lá novamente. Quem sabe eles não aparecem de novo. Gostaria de reencontrá-los mesmo. São muito dóceis”, finaliza Anthony.

Essa é a temporada de pinguins no ES

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), esse é o momento de aparecimento de pinguins em águas capixabas. A temporada acontece normalmente do final de julho até o começo de agosto, quando os animais migram das águas geladas para tentar se aquecer em outros locais. Veja o vídeo do encontro.