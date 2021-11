Um canal de boas músicas, informações e em breve com programação ao vivo. Assim é a concepção da rádio online, Metropolitana Capixaba, que já tem um programa piloto no Youtube que pode ser ouvido neste link.

Paixão. A Metropolitana Capixaba foi criada pelos jornalistas Wilcler Carvalho e Fabiano dos Santos, que são apaixonados por rádio e já criaram esse canal no Youtube, para poder fazer alguns testes antes dela ser colocada definitivamente no ar.

“Nós temos uma paixão por rádio e decidimos criar a Metropolitana Capixaba, que seria uma rádio com um padrão diferenciado. No momento criamos um canal no Youtube, pois achamos que é uma plataforma de longo alcance, onde as pessoas podem nos ouvir em vários momentos. Também estamos estudando a melhor forma de colocar a rádio ao vivo dentro do portal 27. Esperamos que todos os leitores e internautas que nos acompanham possam curtir e nos dar um retorno se estão gostando”, explicou Wilcler.

Metropolica. Para Fabiano, a Metropolitana Capixaba, ou apenas Metropolica, como eles apelidaram é um conceito de comunicação que acompanha os novos tempos. “Hoje nós temos a possibilidade de falar com pessoas ao redor do mundo, ao alcance de um clique. E pretendemos fazer uma vasta programação neste canal, com muito carinho para aqueles que querem ouvir boa rádio. Tudo ainda é em caráter experimental, mas feito com muito cuidado para quem ama uma boa música e é fã do rádio” disse Fabiano.

Canal. Se você quer ouvir todas as novidades e o que vem por aí na Metropolica, se inscreva no canal. https://www.youtube.com/channel/UCiYEWNVQVRKy4DyKhPHVb2w