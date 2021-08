Na última terça-feira (24), o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas garantiu a possibilidade de instalação de passarelas ao longo da BR 101, no Espírito Santo, nos trechos em que a pista está sendo duplicada.

O anúncio, feito após questionamento do deputado federal Ted Conti (PSB), foi comunicado durante uma reunião no ministério. Freitas reforçou que é possível instalar, uma vez que o contrato possui espaço para a questão.

“Vamos ver nas revisões para fazer as passarelas e atender as necessidades onde há travessias”, afirmou o ministro, “para proporcionar segurança aos pedestres e usuários da BR 101”.

Na ocasião, o ministro comunicou que a instalação de pontos de parada e descanso também está prevista para o Espírito Santo. Tal medida garante segurança e qualidade de vida aos profissionais que trabalham com transporte de carga e passageiros. “Esses pedidos não estão contemplados no projeto original, mas temos condição de agregar para atender à população”, afirmou Freitas.

A rodovia leva a cinco importantes portos: o de Vitória e o de Tubarão, na capital capixaba; o de Barra do Riacho, no norte do estado; o do Açu (ainda em construção), no Rio de Janeiro; e o de Ilhéus, na Bahia. A rodovia dá acesso ainda às principais praias do Espírito Santo, como as Guarapari e Vila Velha, destino de milhões de turistas durante todo o ano.