No próximo domingo (18) acontece mais uma edição da Moda de Viola ao Pé da Serra em Alto Joeba, no interior de Anchieta. O evento é tradicional e atrai violeiros de diversas partes do país e amantes da música raiz. Além da boa música, a festa conta com oferta de diversos pratos típicos da região.

Quem estiver no evento irá poder almoçar ao som da boa música. Segundo os organizadores, o cardápio do almoço inclui feijão tropeiro, arroz, salada e carne com calabresa e o valor será R$ 20,00. Também serão servidas porções de carne com aipim, batata com queijo e feijão tropeiro, a partir de R$ 10,00. No local também haverá comercialização de pastel com caldo de cana, lanches, churros, sorvete, açaí, degustação e venda de café.

Festa durante todo o dia. Serão 10 horas de música sertaneja de raiz durante a 15ª Moda de Viola ao Pé da Serra que irá acontecer no próximo dia 22, na comunidade de Alto Joeba. Duplas, bandas e talentos da região irão dar o tom da viola durante todo o dia.

A festa é organizada pela Associação de Moradores de Alto Joeba com apoio Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo e Gerência de Cultura.

Confira a Programação:

09h00- Missa Sertaneja

11h00- Nei da Viola e Eraldo

13h00- Miguel Machado e Gabriel

15h00- Ni e Guinho

17h00- Sorteio

17h30- Banda Show da Viola

19h30- Encerramento com Musical Prateado