A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), deflagrou, naquarta-feira (14), a segunda fase de uma operação policial que investiga organizações criminosas especializadas no “golpe do bilhete premiado”. Durante a diligência, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Linhares, no Espírito Santo, e Mucuri, na Bahia.

No momento do cumprimento de um dos mandados em Mucuri, na Bahia, a esposa de um dos investigados tentou fugir do local. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, delegado Douglas Vieira, o padrão de vida dos investigados chamou atenção dos policiais.

“A esposa de um dos investigados, que já está preso, tentou fugir das nossas equipes dirigindo um veículo avaliado em mais de R$ 90 mil e uma das casas estava localizada em uma região nobre da cidade, tendo até piscina. A residência ainda estava em construção, mas apuramos que ela havia começado a ser construída há cerca de seis meses, quando nós da Defa começamos a investigar esses criminosos”, relatou o delegado Douglas Vieira.

O veículo foi apreendido. Nas buscas feitas em Linhares, no Espírito Santo, nada de ilícito foi encontrado no local indicado e o suspeito também não foi localizado. A Polícia Civil prosseguirá com as investigações, com o objetivo de identificar todos os indivíduos que têm ligação com a organização criminosa.

Primeira fase da operação

Na primeira fase da operação, que ocorreu no dia 18 de julho, a Defa prendeu três pessoas que tinham ligação com os golpes. Os indivíduos já estavam habituados com a prática de estelionato e, atualmente, atuavam no “golpe do bilhete premiado” focando em pessoas idosas.

Durante a diligência, várias identidades falsas e um “kit bilhete premiado” foram encontrados. O kit continha blocos de notas promissórias, cartões similares a cartão de crédito, lacres, uma bolsa malote, borrachas de dinheiro e dois bilhetes falsos da Quina, que tinham sido sorteados nos dias 28 de maio e no dia 02 de julho deste ano.

As informações levantadas pela Defa constataram que, em todas as vezes que os suspeitos se deslocavam até o Espírito Santo, eles aplicavam o golpe do bilhete premiado. Naquele momento, seis inquéritos policiais já tinham sido instaurados sobre o mesmo golpe.