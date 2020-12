Uma secretária de 40 anos, moradora do bairro Condados de Meaípe, enviou nesta terça-feira (29) uma reclamação para as redes sociais do Portal 27, segundo ela, aconteceu uma rave durante toda a madrugada desta segunda-feira, só acabando de manhã, e a previsão é de que ocorra outra hoje.

A secretária relatou que tentou diversas vezes entrar em contato com o número do disk silêncio da prefeitura, que é o responsável por interditar os eventos ilegais que ocorrem durante a pandemia e resultam em aglomerações, no entanto, não obteve sucesso, já que em nenhum momento, durante as várias horas de festa, os fiscais foram até o local.

“Isso acontecendo em plena pandemia, plena segunda-feira, com uma vizinha acamada na casa ao lado, passando por essa humilhação. Tentamos vários meios de se comunicar, tanto o disk silêncio, quanto os outros números como a polícia, em nenhum tivemos sucesso. A rave aconteceu aqui na Avenida Presidente Dutra e hoje a noite tem mais, a estrutura já está toda montada”, relatou a moradora.

Ainda segundo a moradora, a rave aconteceu em uma casa alugada e sem o conhecimento do dono do local, resultando em uma aglomeração de pessoas na casa, de carros na rua e som alto durante toda a madrugada.

“Estamos tentando impedir de que ela aconteça logo agora pelo dia, pois sabemos que quando chegar a noite vai ser impossível de impedir, igual foi ontem, então esperamos resposta das autoridades, a rave está na rua de um asilo, ao lado de uma casa com uma senhora acamada, na pandemia, isso não pode ocorrer, precisamos que alguém pare”, finalizou a secretária.

Procuramos a Prefeitura Municipal de Guarapari para saber se o Disk Silêncio está funcionando e se irá impedir de que a rave aconteça novamente, porém não obtivemos resposta.

Atualização: Procuramos a moradora para saber se a rave aconteceu na terça-feira e fomos informados de que toda a estrutura já estava pronta, porém a Prefeitura chegou ao local por voltas das 22 horas e impediu, com auxílio da polícia militar, que acontecesse. Essa informação não foi confirmada pela Prefeitura até o fechamento da matéria.

No entanto, pelo que foi informado, a estrutura foi remontada na manhã de hoje e os testes de som já estão ocorrendo, para que a rave ilegal aconteça.

Veja abaixo o vídeo da rave que foi gravado pelo marido da moradora que fez a reclamação.