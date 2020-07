Os moradores dos bairros Muquiçaba e Praia do Morro, estão realizando diversas denúncias nas redes sociais do Portal 27. De acordo com eles, a situação da população em situação de rua está insustentável, trazendo problemas como a insegurança.

Durante a última semana aconteceu uma briga entre moradores de rua na praça Philomeno Pereira Ribeiro, popularmente conhecida como praça da Itapemirim, que foi parar na Delegacia após os envolvidos no conflito serem detidos pela polícia militar.

Esses moradores em situação de rua se estabeleceram na frente do Supermercado Santo Antônio de Muquiçaba, desde que a unidade foi fechada em abril desse ano.

Além desse bairro, também foi denunciado em nossas redes a situação da Avenida Paris, onde a população conta que se sente assustada e ameaçada por esses moradores de rua que os abordam, estando sob efeito de álcool pedindo dinheiro, e caso seja negado, xingam e ameaçam.

Os comerciantes desses locais também registraram sua insatisfação com a situação que os bairros estão passando, de acordo com eles além de trazer problemas na segurança, também afeta o comércio, já que várias pessoas ficam receosas de ir para esses lugares.

Sem respostas. Nossa equipe procurou a prefeitura por meio da assessoria de comunicação e pediu esclarecimentos sobre quais medidas estão sendo tomadas para ressocializar os moradores em situação de rua e sanar o problema da população e comerciantes, porém até o fechamento dessa matéria,mais uma vez não recebemos resposta.

Por João Pedro Barbosa, estagiário