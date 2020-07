Na noite desta quarta-feira (22) o prefeito de 50 anos, do município de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite Ribeiro morreu vítima de Covid-19. Paulo estava internado há mais de duas semanas no Hospital Maternidade São José, em Colatina. Ele deixa a mulher e duas filhas.

As complicações de Paulo começaram no dia 6 de julho, quando foi internado e, após uma semana, foi intubado. No dia 16 os rins dele pararam de funcionar e o prefeito começou a fazer diálise.

Paulo foi eleito em 2016 com mais de 60% dos votos, popular entre todos da cidade, o prefeito deixa para trás a sua esposa e suas duas filhas. Ao saber da notícia, o governador Casagrande enviou seus sentimentos à família e declarou luto oficial de 3 dias. Paulo foi a quarta vítima de Covid-19 na cidade.

Até o momento a cidade segue sendo administrada pelos secretários, que já cuidavam disso desde a internação do prefeito, já que o vice-prefeito (Jacy Donato) mora nos Estados Unidos, porém a Câmara Municipal já planeja uma emenda para garantir que Jacy não possa passar mais que 15 dias fora do país sem aprovação dos parlamentares.

Por João Pedro Barbosa, estagiário