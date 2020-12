Em contato com o Portal27, moradores dos bairros Kubitschek e São João reclamam que o asfaltamento dos bairros até o Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) está irregular. A obra de pavimentação, segundo os moradores, teria sido concluída há dois meses, mas ainda apresenta irregularidades, como a espessura mínima do asfalto diante da estrada de chão.

De acordo com José Carlos Lima, morador da região, tal pavimentação finalizada há dois meses foi ‘dinheiro jogado fora’, pois está ‘desmanchando’ e ‘ninguém fiscaliza nada’. Outros moradores reclamam que a obra pouco fez diferença. Confira no vídeo, enviado por um leitor, registrando como se encontra a via, asfaltada.

Em resposta à demanda, a Prefeitura afirmou que a obra não foi finalizada. Confira a nota: