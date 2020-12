Várias cidades do Espírito Santo, incluindo Guarapari, entraram hoje (23) em alerta vermelho para chuvas intensas e acumulado de chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). É esperado que as condições favoráveis para temporais sejam mantidas até o meio da manhã da véspera de Natal (24).

A partir das informações, pode-se afirmar que a véspera e o Natal de grande parte dos capixabas seja chuvoso. Podem ocorrer chuvas volumosas de até 100 mm por dia. O aviso, que vigora em 59 cidades do estado, também prevê ventos fortes de até 100 km/h, podendo ocasionar corte de energia elétrica.

Confira as cidades em estado de alerta vermelho em território capixaba: