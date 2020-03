Os moradores do bairro Camurugi, em Guarapari, reclamam dos motoristas de aplicativos que não querem mais aceitar corridas para o bairro após às 21h, e recusam viagem dos moradores que planejam sair do local após esse horário.

Segundo o presidente da Associação de Moradores do Camurugi, Rodrigo Guisso Santana, a atitude desses motoristas é considerada preconceituosa e desrespeitosa com a comunidade. Segundo ele, a situação já dura seis meses.

Cancelamentos. “Eu já presenciei a situação. Estava no hospital infantil, na Praia do Morro, por volta das 19h, e lá encontrei uma mãe moradora de nossa comunidade super preocupada, pois não sabia se voltaria para casa, pois, devido ao horário previsto para seu atendimento, não teria mais ônibus e todas as chamadas que ela fazia para o aplicativo, os motoristas estavam cancelando a corrida”, conta Rodrigo.

Perigo. Segundo ele, os motoristas alegam insegurança. “Os motoristas alegam estarem sendo assaltados constantemente, tendo seus carros roubados e sendo ameaçados, classificando assim, o bairro Camurugi como muito perigoso, o que nós achamos sem fundamentos tais alegações. Os motoristas que não conhecem a realidade do nosso bairro e se baseiam em boatos e notícias ruins espalhadas é que levantaram isso para os demais colegas”, explica Rodrigo.

Polícia. Se sentido desrespeitado e preocupado com a situação, Rodrigo conta que iniciou uma corrida atrás da verdade e em defesa da comunidade. Na Polícia Civil, o presidente da Associação não encontrou nenhum registro policial que relatasse o que os motoristas estavam dizendo.

Na Polícia Militar, o presidente da Associação solicitou o levantamento de informações, estatísticas, e ocorrências envolvendo assaltos, roubos de veículos, intimidações ou qualquer outro tipo de infração ocorridos dentro da comunidade.

Baixa incidência. Em resposta ao ofício protocolado por Rodrigo, a Polícia Militar esclareceu que, durante todo o ano de 2019, o bairro Camurugi apresentou baixa incidência de registros criminais no geral, ademais, levando em consideração o problema apresentado, é válido ressaltar que durante o referido período foram registrados somente 2 roubos de veículos no bairro.

Justiça. Com as estatísticas da PM, Rodrigo revela que vai acionar a empresa de aplicativo de viagens, através da justiça, para cobrar uma resposta ou até mesmo que se retratem com a comunidade. “Acredito que tal posição que adotaram fere o direito de ir e vir do cidadão que solicita e precisa deste serviço importante e que muita das vezes pode até salvar vidas. Por trás de uma chamada, pode haver um cidadão em extrema necessidade e a forma com a qual estão tratando nossa comunidade é injusta”, completa Rodrigo.