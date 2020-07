Durante a última semana, foram enviadas para nossa redação, diversas reclamações de moradores de vários bairros de Guarapari, referentes ao descaso com a infraestrutura e saneamento, problemas que eles enfrentam diariamente.

Condados. Uma moradora do bairro Condados, denunciou para nossa redação a situação pela qual ela passa, mostrando a falta de interesse da administração municipal na região. De acordo com a moradora a rua Nossa Senhora da Conceição, que está sem asfaltamento traz problemas para ela e seus vizinhos, já que quando chove fica praticamente impossível passar por lá, fora os buracos existentes nas ruas que também são motivos de reclamação diários.

Ipiranga. Na tarde da última segunda-feira (27), também nos foi denunciada a situação da rua próxima ao antigo colégio Dr. Roberto Calmon, no bairro Ipiranga, em que a população convive diariamente com ratos e urubus, provenientes de lixo acumulado em um terreno abandonado, e cobram para que a prefeitura realize uma limpeza na área, se a mesma for pública, ou notifique o proprietário já que é um risco de saúde para quem mora perto.

Jabuti. Um outro morador da zona rural de Guarapari, em Jabuti, nos mandou uma reclamação sobre uma obra da prefeitura, que deveria realizar uma ampliação em várias estradas que ligam comunidades da zona rural, como a estrada que liga São João a Reta Grande e acabou por deixar elas sem saída de água, com terra espalhada por toda a extensão das ruas, com buracos em direção as propriedades dos moradores e com máquinas largadas na pista.

Nossa equipe procurou a prefeitura para obter respostas, porém mais uma vez não obtivemos retorno.

