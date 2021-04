A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou os serviços de extensão de rede de alta e baixa tensão com instalação de pontos de iluminação pública, beneficiando diversas comunidades da sede e do interior de município. Ao todo serão instalados 49 pontos de iluminação a fim de dar mais segurança aos moradores das localidades beneficiadas.

A primeira rua atendida com o investimento será a Rua Djalma de Almeida, em Itapeúna. Em seguida serão contempladas as comunidades de Arerá, São Mateus e Planalto. Na sequência será a vez dos bairros Novo Horizonte, Mãe-Bá, Benevente, Portal de Anchieta, Santa Helena, Iriri e Alto Pongal.

A empresa vencedora do processo licitatório foi a Construchaves ME, que tem até 12 meses para executar as obras. O investimento total é de R$ 310 mil.

Para o prefeito Fabrício Petri, a extensão da rede de iluminação pública é um investimento necessário que irá dar mais segurança aos moradores de cada região atendida. “É um investimento importante e necessário que irá dar mais segurança aos moradores e deixar os bairros mais estruturados”, disse.