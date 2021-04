Juliana Chagas Pereira de Oliveira, mãe do pequeno Arthur, está pedindo ajuda para conseguir pagar a cirurgia do filho, que nasceu prematuro e tem dificuldades para se locomover. O menino tem apenas 4 anos e, desde que começou a andar, só consegue se estiver pisando na ponta dos pés, devido a um problema no tendão.

De acordo com Juliana, a cirurgia terá que ser feita na rede particular pois não conseguiu atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e irá custar um total de R$8.500, porém, até o momento só conseguiram arrecadar R$75. A operação está marcada para o dia 20 de maio e, caso não consiga o dinheiro, Juliana terá que pagar R$400 para remarcar.

“O Arthur é prematuro, nasceu de 26 semanas e com um problema no coração, ficou na UTIN até os 3 meses de idade, quando saiu ele fez acompanhamento pela Pestalozzi mas não adiantou muito. Desde os 2 anos ele caminha na ponta dos pés e é um guerreiro, ele anda, cai e levanta para continuar, queremos resolver o problema que ele tem nos pézinhos para que possa viver normalmente, sem depender de nós para andar”, disse a mãe da criança.

Juliana continuou comentando sobre a tentativa de realizar a operação pelo SUS, porém não obteve sucesso e precisou ir para o sistema privado, onde o valor da cirurgia e dos acessórios que serão necessários após ela são caros.

“Tentamos pelo SUS mas não deu certo, agora está marcada no sistema privado, eu tinha marcado no dia 7 de maio, mas não estamos nem perto de conseguir o dinheiro necessários, então eu precisei mudar a data para o dia 20, agora, se remarcar outra vez terei que pagar R$400 a mais. O valor da cirurgia é de R$6.010 e o dos materiais pós-operatórios é cerca de R$2.500”, finalizou a mãe do pequeno Arthur.

Para doar, basta acessar o link da vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-para-o-arthur-4-anos

Ou ligar para o telefone: 27 996643632 – Juliana

Confira o vídeo enviado pela mãe do Arthur.