Moto Rock 2026: Praia do Morro vira palco do maior encontro de motoclubes do Estado

A Avenida Celso Bastos Couto, na Praia do Morro, será o epicentro da paixão sobre duas rodas entre os dias 25 e 27 de setembro. Com apoio institucional da Prefeitura de Guarapari, a cidade recebe a 12ª edição do Moto Rock Guarapari, considerado o maior evento do segmento motociclístico no Espírito Santo.
A organização estima receber mais de 90 mil visitantes ao longo dos três dias de programação, reunindo motoclubes, motogrupos e entusiastas do motociclismo e do rock and roll vindos de diversas regiões do país.
Infraestrutura e Impacto Econômico
A estrutura montada na Praia do Morro inclui área de camping oficial com suporte aos motociclistas, feira de expositores do setor de acessórios e peças, praça de alimentação completa e espaço de confraternização.
O presidente da Associação de Motociclistas de Guarapari, Hiago Mouraes, reforçou a dimensão do encontro para a integração nacional dos grupos. Na avaliação do prefeito Rodrigo Borges, o incentivo a eventos segmentados é vital para aquecer a cadeia turística fora da alta temporada:
“Guarapari é uma cidade turística e precisa ter um calendário cada vez mais diversificado. Cada evento movimenta hotéis, restaurantes, comércio, prestadores de serviços e uma cadeia enorme de trabalhadores que dependem dessa economia.” — Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari.
Programação Oficial do XII Moto Rock Guarapari
Sexta-feira (25/09):
10h00: Abertura da área de camping oficial
17h30: Solenidade de abertura oficial do evento
18h30: Início do credenciamento de motoclubes/motogrupos e entrega de troféus
Shows: Circuito Elétrico, Edu Gomes, Beat Locks e Tukas Band
Sábado (26/09):
09h00: Abertura da área de camping
12h00: Abertura dos portões da feira e praça de alimentação com DJ
15h00: Início das apresentações das bandas de rock
16h00: Reabertura das inscrições de motoclubes e entrega de troféus
Shows: Odyssey, Rock Brazil, Cometa Halen, Picnic Dogs e Mensura
02h00: Encerramento do segundo dia
Domingo (27/09):
12h00: Abertura do evento e encerramento da área de camping
Shows: Rock Band e Picnic Dogs
18h00: Encerramento oficial do XII Moto Rock
Serviço do Evento
Evento: XII Moto Rock Guarapari
Data: 25 a 27 de setembro de 2026
Local: Avenida Celso Bastos Couto — Praia do Morro, Guarapari/ES
Entrada: Aberta ao público e motociclistas
Apoio: Prefeitura Municipal de Guarapari e Associação de Motociclistas
Resumo das Atrações do XII Moto Rock
|Dia
|Horário de Início
|Destaques da Programação
|Atrações Musicais Confirmadas
|Sexta (25/09)
|10h00 (Camping) / 17h30 (Oficial)
|Abertura oficial e credenciamento de motoclubes
|Circuito Elétrico, Edu Gomes, Beat Locks e Tukas Band
|Sábado (26/09)
|09h00 (Camping) / 12h00 (Portões)
|Entrega de troféus e feira de expositores
|Odyssey, Rock Brazil, Cometa Halen, Picnic Dogs e Mensura
|Domingo (27/09)
|12h00
|Encerramento do camping e shows de despedida
|Rock Band e Picnic Dogs