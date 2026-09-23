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Moto Rock 2026: Praia do Morro vira palco do maior encontro de motoclubes do Estado

Organização do evento projeta que Moto Rock deve atrair mais de 90 mil pessoas à Praia do Morro entre 25 e 27 de setembro

A Avenida Celso Bastos Couto, na Praia do Morro, será o epicentro da paixão sobre duas rodas entre os dias 25 e 27 de setembro. Com apoio institucional da Prefeitura de Guarapari, a cidade recebe a 12ª edição do Moto Rock Guarapari, considerado o maior evento do segmento motociclístico no Espírito Santo.

A organização estima receber mais de 90 mil visitantes ao longo dos três dias de programação, reunindo motoclubes, motogrupos e entusiastas do motociclismo e do rock and roll vindos de diversas regiões do país.

Infraestrutura e Impacto Econômico

A estrutura montada na Praia do Morro inclui área de camping oficial com suporte aos motociclistas, feira de expositores do setor de acessórios e peças, praça de alimentação completa e espaço de confraternização.

O presidente da Associação de Motociclistas de Guarapari, Hiago Mouraes, reforçou a dimensão do encontro para a integração nacional dos grupos. Na avaliação do prefeito Rodrigo Borges, o incentivo a eventos segmentados é vital para aquecer a cadeia turística fora da alta temporada:

“Guarapari é uma cidade turística e precisa ter um calendário cada vez mais diversificado. Cada evento movimenta hotéis, restaurantes, comércio, prestadores de serviços e uma cadeia enorme de trabalhadores que dependem dessa economia.”Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari.

Programação Oficial do XII Moto Rock Guarapari

  • Sexta-feira (25/09):

    • 10h00: Abertura da área de camping oficial

    • 17h30: Solenidade de abertura oficial do evento

    • 18h30: Início do credenciamento de motoclubes/motogrupos e entrega de troféus

    • Shows: Circuito Elétrico, Edu Gomes, Beat Locks e Tukas Band

  • Sábado (26/09):

    • 09h00: Abertura da área de camping

    • 12h00: Abertura dos portões da feira e praça de alimentação com DJ

    • 15h00: Início das apresentações das bandas de rock

    • 16h00: Reabertura das inscrições de motoclubes e entrega de troféus

    • Shows: Odyssey, Rock Brazil, Cometa Halen, Picnic Dogs e Mensura

    • 02h00: Encerramento do segundo dia

  • Domingo (27/09):

    • 12h00: Abertura do evento e encerramento da área de camping

    • Shows: Rock Band e Picnic Dogs

    • 18h00: Encerramento oficial do XII Moto Rock

Serviço do Evento

  • Evento: XII Moto Rock Guarapari

  • Data: 25 a 27 de setembro de 2026

  • Local: Avenida Celso Bastos Couto — Praia do Morro, Guarapari/ES

  • Entrada: Aberta ao público e motociclistas

  • Apoio: Prefeitura Municipal de Guarapari e Associação de Motociclistas

Resumo das Atrações do XII Moto Rock

DiaHorário de InícioDestaques da ProgramaçãoAtrações Musicais Confirmadas
Sexta (25/09)10h00 (Camping) / 17h30 (Oficial)Abertura oficial e credenciamento de motoclubesCircuito Elétrico, Edu Gomes, Beat Locks e Tukas Band
Sábado (26/09)09h00 (Camping) / 12h00 (Portões)Entrega de troféus e feira de expositoresOdyssey, Rock Brazil, Cometa Halen, Picnic Dogs e Mensura
Domingo (27/09)12h00Encerramento do camping e shows de despedidaRock Band e Picnic Dogs

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari

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