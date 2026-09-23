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Com 16 pontos de atendimento, Guarapari reforça imunização de cães e gatos contra a raiva

Ação gratuita do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) contará com 16 postos de atendimento das 8h às 16h na Zona Urbana. Foto meramente ilustrativa gerada com Inteligência Artificial

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (26 de setembro) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026 na Zona Urbana. A mobilização visa ampliar a cobertura imunológica no município, disponibilizando 16 postos de vacinação em diversos bairros.

Os atendimentos serão prestados das 8h às 16h, abrangendo regiões como Centro, Ipiranga, Olaria, Coroado, Santa Margarida, Concha d’Ostra, Kubitschek, Nova Guarapari, Meaípe, Porto Grande e Santa Mônica.

Importância do Controle e Prevenção

A vacinação antirrábica é a principal medida para a prevenção da raiva — uma zoonose viral grave, quase 100% fatal, que afeta todos os mamíferos e pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados.

“A vacinação é uma das principais formas de prevenção da raiva. Por isso, estamos levando os pontos para diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso dos tutores. É importante aproveitar essa oportunidade e manter os animais protegidos.”Gilberto Mário dos Santos, coordenador do CCZ de Guarapari.

Serviço e Lista Oficial de Postos de Atendimento

  • Data: 26 de setembro (sábado)

  • Horário: Das 8h às 16h

  • Valor: Atendimento 100% gratuito

  • Orientação aos Tutores: Levar cães na coleira (e focinheira, se o animal for de grande porte ou agressivo) e gatos em caixas de transporte adequadas.

Locais de Vacinação por Bairro e Pontos de Referência

BairroPonto de Referência / Local de Atendimento
CentroPraça do Bradesco
IpirangaPróximo à Igreja Católica / Próximo ao Bar do Mimi
OlariaPraça próxima ao Supermercado Dois Irmãos
Prainha de OlariaPróximo ao Bar Principal
CoroadoPróximo à Associação de Moradores / Próximo ao Polvão Hortifruti
Santa MargaridaPróximo à Igreja Católica
Concha d’OstraPróximo ao Bar da Emília
KubitschekPróximo à Padaria do Nem / Próximo ao Supermercado Super Top
Nova GuarapariPróximo ao Jangada Bar / Praça Colina Azul
MeaípePraça de Meaípe
Porto GrandePróximo à Igreja Católica
Santa MônicaSede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari, Saúde

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