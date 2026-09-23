Com 16 pontos de atendimento, Guarapari reforça imunização de cães e gatos contra a raiva

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (26 de setembro) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026 na Zona Urbana. A mobilização visa ampliar a cobertura imunológica no município, disponibilizando 16 postos de vacinação em diversos bairros.

Os atendimentos serão prestados das 8h às 16h, abrangendo regiões como Centro, Ipiranga, Olaria, Coroado, Santa Margarida, Concha d’Ostra, Kubitschek, Nova Guarapari, Meaípe, Porto Grande e Santa Mônica.

Importância do Controle e Prevenção

A vacinação antirrábica é a principal medida para a prevenção da raiva — uma zoonose viral grave, quase 100% fatal, que afeta todos os mamíferos e pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados.

“A vacinação é uma das principais formas de prevenção da raiva. Por isso, estamos levando os pontos para diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso dos tutores. É importante aproveitar essa oportunidade e manter os animais protegidos.” — Gilberto Mário dos Santos, coordenador do CCZ de Guarapari.

Serviço e Lista Oficial de Postos de Atendimento

Data: 26 de setembro (sábado)

Horário: Das 8h às 16h

Valor: Atendimento 100% gratuito

Orientação aos Tutores: Levar cães na coleira (e focinheira, se o animal for de grande porte ou agressivo) e gatos em caixas de transporte adequadas.

Locais de Vacinação por Bairro e Pontos de Referência