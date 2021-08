O motoboy que teve a moto arrastada após uma briga de trânsito em Guarapari segue internado no Hospital São Lucas, em Vitória. Webster Luiz dos Santos, que tem 19 anos, foi submetido por exames na noite de ontem (26) e nesta manhã recebeu a confirmação de que está fora de perigo.

O jovem está consciente e chegou a contar à mãe todo o ocorrido, inclusive que a tragédia aconteceu por causa de um retrovisor de carro. “Ele esbarrou no retrovisor e ela o agrediu com palavrões”, conta a irmã, Ana dos Santos. “Eles discutiram, meu irmão foi embora, ela deu a volta e atropelou ele”, concluiu. A família teve a notícia de que Webster não teve nenhuma fratura, mas que machucou as costas e a barriga.

Notícia. Apesar de Webster estar vivo e bem, na noite de ontem, familiares da mulher do jovem confirmaram à imprensa que Webster não teria resistido aos ferimentos e que morreu no caminho para o hospital.

A morte do motoboy chegou a ser publicada pela imprensa, mas somente ao fim da noite é que a família conseguiu comunicar aos demais que o jovem estava vivo e que estava no hospital.

“As pessoas nos encaminharam as notícias”, contou a irmã de Webster. “Minha mãe começou a passar mal, entramos em desespero. Mas logo veio a ligação do patrão dele, que estava no hospital, falando que estava tudo bem.”

Prisão. A motorista, que confessou ter atropelado o casal da moto, foi presa sem direito à fiança. A condutora foi autuada em flagrante por homicídio consumado e um tentado, ambos qualificados por motivo fútil.