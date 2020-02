O motociclista Marcelo Tedesco, 39 anos, foi transferido de hospital e vai passar por novas cirurgias. Marcelo sofreu um grave acidente na última semana, na Praia do Morro, em Guarapari. O hospital exige a doação de sangue de pelo menos 15 pessoas, de qualquer tipo sanguíneo.

O motociclista estava internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e foi transferido ontem (09) para o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Marcelo sofreu fratura exposta na perna esquerda e na bacia, já passou por cirurgias no hospital Antônio Bezerra de Faria.

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (04), quando Marcelo seguia para o trabalho. Ele é administrador de condomínios, e trabalha em uma corretora de imóveis no Centro. O motociclista passava pelo cruzamento da avenida Copacabana com a rua Cannes, quando um veículo em alta velocidade, ao surgir no mesmo cruzamento, acaba colidindo com a moto. O motociclista é arremessado para cima da calçada. O veículo ainda atinge um carro que estava estacionado. A moto foi parar a quase 20 metros do cruzamento.

Para a doação de sangue que será nesta terça-feira (11), amigos motociclistas de Marcelo disponibilizam um ônibus para levar os doadores na Serra. O ônibus sairá às 8h do posto de gasolina Capricho, no Aeroporto, em Guarapari.

O amigo e presidente da Associação de Motociclistas de Guarapari, Jacyr Vidon Neto, pede que os doadores interessados entrem em contato no whatsapp 99958-8495, para melhor organização.