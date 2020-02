A Polícia Militar da 10ª Companhia Independente realizou a Operação Bloqueio de Vias durante o final de semana e apreendeu durante as abordagens 30 pinos de cocaína.

Um veículo foi abordado e no interior do mesmo foram encontrados entorpecentes, sendo (30) trinta pinos de substância cocaína prontos para comercialização. O motorista do veículo informou que estava indo realizar uma entrega para outra pessoa que o aguardava em um veículo na estrada para o bairro Recanto do Sol.

Diante das informações, os militares localizaram o indivíduo que aguardava no local indicado e durante as buscas foram encontrados com este indivíduo R$ 2.731,00 (dois mil setecentos e trinta e um reais) em espécie. Todo o material e os acusados foram conduzidos para a 5º Delegacia Regional de Guarapari.