Neste fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam drogas em diversas ações em bairros de Guarapari. Na tarde de sexta-feira (19), policiais militares realizavam patrulhamento a pé juntamente com o Cão policial Mike no bairro Ipiranga quando o farejador localizou 45 buchas de maconha escondidas em dois pontos distintos, em um terreno baldio no bairro mencionado.

Itapebussu. Em patrulhamento preventivo durante a noite no bairro Itapebussu, militares abordaram dois indivíduos que se encontravam em atitude suspeita no local. Foram localizadas 409 pedras de crack, 229 pinos de cocaína, 1 balança de precisão, 1 caderno com anotações de tráfico, 2 aparelhos celulares e R$469,00 em dinheiro.

Kubitschek. No início da noite, após abordagem policial em dois indivíduos no bairro Kubitschek, foram localizadas 16 pedras de crack e 01 pedra maior do mesmo produto, 16 pinos de cocaína, aproximadamente 50g de maconha e R$20,00 em espécie. Parte dos entorpecentes estava em posse do homem de 19 anos e o restante foi localizado com o apoio do Cão policial Mike.

Durante a noite, um indivíduo se evadiu ao avistar a guarnição policial no bairro São Gabriel. Ao refazer o percurso do suspeito, foram localizados 01 tablete, 03 buchas e 02 pedaços de maconha – totalizando 1 quilo do entorpecente citado, 34 pinos e 85 gramas de cocaína, 01 balança de precisão e diversos materiais para embalo de entorpecentes.

Na noite de domingo (21), dois indivíduos foram avistados pela guarnição policial traficando drogas no bairro Ipiranga. Após abordagem policial, foram localizadas em posse dos suspeitos 33 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha, material para embalo de entorpecentes, R$140,00 em dinheiro e 03 aparelhos celulares.

Todos os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia regional juntamente com os materiais.

Baile. Na noite do último sábado (20), após denúncia anônima que estaria ocorrendo um baile funk no bairro Santa Mônica, em Guarapari – policiais militares prosseguiram ao local e constataram o fato. O evento acorria em uma casa de show, porém estando no período de pandemia, sem a devida autorização.

Uma aglomeração de pessoas se encontrava no local e após verificações foi localizado uma quantidade de entorpecentes sintéticos, sendo 03 papelotes de quetamina, 2 papelotes de uma mistura de quetaminha com ecstasy, e um papelote de MD. 07 suspeitos foram conduzidos, dentre eles os organizadores do evento.