Esposa do chefe de máquinas do rebocador que afundou no litoral de Guarapari ainda tem esperanças de encontrar marido. A dona de casa Rosângela Maria Rosa, 55 anos, afirma que as buscas por Eric Barcelos Rangel, 56 anos, continuam e que ele pode estar esperando socorro em algum lugar.

Durante a tarde da última quinta-feira, uma informação mudou o rumo das embarcações que estão realizando as buscas. Foi vista uma mancha de óleo próxima à Samarco, em Anchieta, mas, aos chegar ao local, a equipe constatou que a mancha era apenas espuma. Além disso, uma pedra chamou atenção dos amigos de Eric e da Capitania.

“Eles receberam a informação de que tinha óleo no mar próximo da Samarco. Isso levou as embarcações para lá. O rebocador ainda não foi encontrado, então poderia ser a embarcação no fundo. (…) A pedra também chamou atenção deles. Ele pode estar esperando por ajuda lá. (…) Eu não perdi as esperanças. O coração está angustiado, mas tenho fé e creio que ele está vivo. Ele é muito guerreiro”, afirma a esposa de Eric.

O rebocador saiu do Porto de Vitória na manhã do último domingo, 01 de novembro, e deveria ter chegado ao Rio de Janeiro, na madrugada de segunda-feira, 02 de novembro. Entretanto, afundou nas imediações da ilha Escalvada por volta das 18h30min de domingo.

Dois tripulantes foram resgatados com vida na tarde do dia seguinte, mas o chefe de máquinas não foi localizado. Os tripulantes da embarcação contaram que o naufrágio se deu após baterem em uma pedra. Debilitados, ambos foram levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, onde continuam internados.

Duas embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave e um helicóptero do Notaer estão sendo utilizados para ajudar nas buscas, além das quatro embarcações dos amigos de Eric.

Segundo informações da empresa responsável pelo barco rebocador, o trajeto era feito constantemente e os dois tripulantes resgatados serão ouvidos. Ainda de acordo com a empresa, o último contato com a equipe antes do acidente teria acontecido às 16 horas de domingo e nenhum problema havia sido relatado.