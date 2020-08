A Associação de Músicos Unidos de Guarapari (Amug) irá realizar uma live solidária para arrecadar fundos para duas instituições, a Amug e a Colorindo Sonhos. A transmissão ocorrerá no Facebook e Youtube da Amug neste domingo, a partir das 17h.

A live irá contar com diversos cantores e estilos musicais, além de uma banda que irá acompanhar os artistas em todas as apresentações. O DJ Du’ Quaresma irá animar a transmissão durante o intervalo dos shows.

Confira abaixo a lista dos cantores e apresentadoras:

Pop rock nacional: Tais Almeida, Raony e Christian Godoy

Forró: Beto Moreno e Marcy

Sertanejo: Thales e Fernando

MPB: Heliane Carneiro

DJ: Du’ Quaresma

Banda: Juninho Vieira na guitarra, William Carneiro na bateria, Pedro Lopes no baixo, Junior Gonçalves no teclado e Leonilson Salles na sanfona.

Apresentadoras: Fany Fernandes e Juh Oliver.

O show será transmitido pelos canais oficiais da Amug, a página do Facebook e o canal do Youtube. A live acontece em uma casa alugada em Santa Mônica e contará com filmagens aéreas feitas por um drone.

A transmissão está marcada para começar às 17 horas, e as doações podem ser feitas através do PicPay, ou caso alguma empresa pretenda fazer doações, também poderão entrar em contato direto com os organizadores pelo número (27) 9 8839-3759.

Os brindes serão sorteados durante todo o tempo de duração da live, disponível como incentivo para os que doarem a partir de R$10.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.