Algumas pessoas foram atingidas pela crise econômica causada pela pandemia do coronavírus e tiveram que se reinventar para garantir uma renda. Focados no sucesso, três jovens de Guarapari decidiram abrir o próprio negócio, após serem demitidos recentemente.

A estudante de educação física Bruna Benedito, 23 anos, estava estagiando mas teve os trabalhos suspensos por causa da pandemia. Kelvin Ribeiro, 22, trabalhava em uma fábrica de roupas e há um mês também foi demitido. Os dois montaram uma doceria, inicialmente trabalhando por meio de entregas.

“Eu fiquei desempregado e Bruna também, depois que surgiu essa ideia(doceria) a gente buscou conhecimento, pesquisamos muito, assistimos lives do chefe Kadu Barros e montamos a própria receita”, conta Kelvin.

Os dois criaram uma loja online no Instagram, com o nome de Docelier, um ateliê de doces inspirados pelas confeitarias de Paris, e o sucesso com as vendas parece ter começado logo no primeiro dia.

“No primeiro dia que a gente começou a gente não acreditou de tanta repercussão que teve, primeiro dia é aquele negócio que ninguém conhece, a pessoa fica meio receosa de pedir, mas foi um pedido atrás do outro e a gente ainda teve que encerrar as vendas porque faltou material”, disse Bruna.

Atualmente a doceria conta com sete tipos diferentes de doces e os empreendedores planejam lançar outros dois que já estão desenvolvendo com a ajuda de uma amiga que é chefe de confeitaria e pretende se juntar aos dois. “O projeto por enquanto é só funcionar delivery aqui, mas a gente tem um sonho de abrir uma doceria bem sofisticada e temos que trabalhar bastante pra isso”, declara Kelvin.

Além dos doces, os jovens empreendedores estão servido torta salgada no Copão da Felicidade. Acompanhe os jovens pelo Instagram Docelie02.