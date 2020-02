Os Postos de Atendimento de CIs de Alfredo Chaves, Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim também já estão recebendo o apoio para restabelecer os atendimentos. O superintendente da SPTC, perito oficial criminal Renato Koscky explicou que o atendimento em Iconha será executado pelo Posto de Identificação Móvel, situado na praça central da cidade. “Temos o cuidado de avaliar cada caso individualmente, com o objetivo de atender ao maior número de cidadãos. Nessa quarta-feira, conseguimos realizar em torno de 20 solicitações e acreditamos que finalizaremos, nesta quinta-feira, entre 30 e 40 solicitações”, informou.

O atendimento será executado no Posto de Identificação Móvel até que o posto local volte a operar. Em Alfredo Chaves e Vargem Alta, os Postos sofreram danos, mas conseguem atender normalmente com o auxiliou da SPTC. Já em Cachoeiro de Itapemirim, o Posto que funcionava na Casa do Cidadão foi atingido pela enchente do último fim de semana.Koscky relatou que alguns móveis foram perdidos, no entanto, computadores e arquivos foram salvos e colocados em segurança em um depósito. “Estão sendo realizados reparos neste Posto para que retome o funcionamento o mais rápido possível. Os pedidos de CI que já estavam em andamento não foram prejudicados e os documentos serão entregues dentro do prazo previsto”, acrescentou.

O superintendente declarou que não há informações sobre interrupção de serviços em outros Postos de Identificação do Estado. Em caso de dúvidas, o cidadão de qualquer parte do Espírito Santo pode entrar em contato com o Departamento de Identificação pelos números (27) 3382-5598 e (27) 3382-5600.

Atendimentos nos demais municípios O superintendente declarou que o serviço de emissão de CIs está normalizado no restante do Estado. Ele contou ainda que a SPTC está em processo de adaptação para iniciar a confecção dos novos modelos de CIs. “Por este motivo, temos trabalhado com um estoque relativamente baixo de cédulas e películas, visando evitar o desperdício de material, quando o novo modelo for efetivamente implementado. A previsão é de que o novo modelo passe a ser impresso a partir de março deste ano. Novamente, reafirmamos que a emissão está ocorrendo de forma normal nos demais Postos de todo o Espírito Santo”, pontuou.



Documentação necessária para a emissão da carteira de identidade

Segundo o responsável pelo mutirão, para solicitarem a CI os moradores deverão levar para o posto de identificação a Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, e uma foto 3×4, se ainda possuírem. Para auxiliarem a população, a equipe da SPTC está tirando fotos no local. “Além disso, sabemos que muitas pessoas perderam até mesmo sua documentação básica, como certidões, durante as inundações. Por isso, a PCES está trabalhando em conjunto com os cartórios locais para auxiliar o máximo possível de moradores a restabelecer as suas identificações legais”, disse. O superintendente destaca que a solicitação é isenta de taxas.

Endereços de Postos de Identificação



· Alfredo Chaves – Edifício Ruzerte de Paula Gaigher, Av. Lauro Ferrari Pinto, atrás da Prefeitura, Centro da Cidade. Atendimento das 8 às 11h e das 12 às 16h.

· Vargem Alta – Rua Zildio Moschen, Centro da Cidade. Atendimento das 7h às 12h.

Serviços de carteira de identidade

Para maiores informações sobre a emissão de CIs ou agendamento on-line, a população pode entrar em contato por telefone ou através dos links a seguir:

Carteiras de identidades – (27) 3382-5024.

Site da PCES – https://pc.es.gov.br/carteira- de-identidade-rg

Agendamento on-line – http://agendamento.vitoria. es.gov.br/

O atendimento nos Postos de Identificação da Polícia Civil é feito de segunda a sexta-feira. No caso dos agendamentos eletrônicos, a tolerância de atraso é de 15 minutos e quem não comparecer dentro do prazo terá o agendamento cancelado automaticamente e só poderá remarcar após 15 dias.