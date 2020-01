No novo espaço do Portal 27, o programa ‘Dicas de Saúde’, apresenta uma forma de ajudar a população com dicas que podem ser essenciais no dia a dia, como se prevenir de algum tipo de doença, os primeiros sintomas para identificar determinada enfermidade, e até mesmo como agir ao receber o diagnóstico.

Dr. Rogério Zanon, médico há 39 anos, e Dra. Paula Zanon, médica há 13 anos, são as estrelas desse quadro que almeja oferecer dicas importantes semanalmente, na nossa programação de notícias e informações.

O ‘Dicas de Saúde’ dessa semana vai falar sobre a dengue. É que nas últimas semanas, o número de casos na cidade de Guarapari e regiões próximas, voltou a crescer. Os sintomas como febre alta, dores musculares e articulares atingem moradores de vários bairros. Saiba como ter consciência para combater esse mosquito causador da doença, e o que não fazer quando os primeiros sintomas aparecerem.

Alguns programas já foram gravados como piloto, e devido ao grande número de casos de gastroenterite no município, no começo do verão, o Portal 27 publicou uma reportagem com dicas de cuidados para os moradores e turistas não sofrerem com a desidratação, principalmente das crianças, e a própria gastroenterite.

Os temas vão de acordo com as necessidades do momento. A população também pode sugerir assuntos que possam ser abordados pelos médicos na própria publicação do Portal 27. Ou pelo nosso WhatsApp (27) 9 9857.2727