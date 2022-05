Durante o mês de maio, 22 novas cidades do Espírito Santo serão contempladas com as ações do Feirão Acordo Fácil Itinerante do Banestes. Equipes especializadas na renegociação de dívidas passarão pelas agências do Banestes, localizadas nas regiões litoral norte, litoral sul, Rio Doce e sudoeste serrana, para ofertar condições especiais de pagamento de débitos em aberto. O atendimento será feito por agendamento.

O Feirão Acordo Fácil Itinerante oferece aos clientes descontos de até 100% em juros, correção e multa. O parcelamento do valor devido pode ser estendido para até 120 meses. Antes, o prazo máximo era de 99 meses. É a melhor condição da história para repactuar dívidas com a instituição.

As equipes vão iniciar os atendimentos pelas agências localizadas no litoral norte e litoral sul. No dia 16, estarão em Pedro Canário, Braço do Rio, Alfredo Chaves e Iconha. No dia 17, vão estar nas cidades de Conceição da Barra e Piúma. Em Guriri, São Mateus e Anchieta, as equipes vão atender no dia 18 e, em Boa Vista (São Mateus) e Guarapari, no dia 19. Os atendimentos do litoral serão finalizados nas cidades de Jaguaré e Muquiçaba (Guarapari), no dia 20 de maio.

No final do mês, o Feirão Acordo Fácil Itinerante percorre as cidades de Rio Bananal, Sooretama e Castelo, no dia 23. Seguem para Juparanã, Linhares e Venda Nova, no dia 24. Estarão ainda em Linhares e no município de Pedra Azul no dia 25 e, no dia 26, realizam atendimentos em Jacupemba, Barra do Riacho e Marechal Floriano. A rodada se encerra no dia 27, nas cidades de Aracruz e Domingos Martins.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e vai agendar horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, poderá solicitar o atendimento pelo site oficial do Banco.

Ao acessar o site Banestes (www.banestes.com.br), clique na aba “Créditos” e escolha a opção “Renegociação de Dívidas”. Ou, se preferir, pode clicar direto no link a seguir: https://www.banestes.com.br/feiraoacordofacil. Após preencher o formulário, o cliente vai receber retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

Poderão solicitar a renegociação os clientes pessoa física (PF), com dívidas de até R$ 500 mil, e clientes pessoa jurídica (PJ), com dívidas de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Todos os produtos disponibilizados pelo Banestes poderão ser renegociados. Por exemplo, contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito.

Caso o cliente não tenha acesso à internet, poderá solicitar na rede de agências Banestes que a dívida seja avaliada pelo gerente. Porém, orientamos aos clientes que priorizem o atendimento on-line.

Mais municípios serão visitados nos próximos meses. Nas duas primeiras rodadas do mutirão, unidades da região sul e regiões noroeste e serrana participaram da ação.

Serviço:

Feirão Acordo Fácil Itinerante Banestes

Datas de atendimento nas agências:

16/05 – Pedro Canário, Braço do Rio, Alfredo Chaves e Iconha;

17/05 – Conceição da Barra e Piúma;

18/05 – Guriri, São Mateus e Anchieta;

19/05 – Boa Vista (São Mateus) e Guarapari;

20/05 – Jaguaré e Muquiçaba (Guarapari);

23/05 – Rio Bananal, Sooretama e Castelo;

24/05 – Juparanã, Linhares e Venda Nova;

25/05 – Linhares e Pedra Azul;

26/05 – Jacupemba, Barra do Riacho e Marechal Floriano;

27/05 – Aracruz e Domingos Martins.

Públicos-alvo: pessoas físicas ou jurídicas, com dívidas judicializadas ou não, com valor de até R$ 500 mil para clientes pessoa física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa jurídica (PJ). Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.

Benefício: condições diferenciadas de negociação, como até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: https://www.banestes.com.br/feiraoacordofacil