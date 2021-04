Cerca de 450 pessoas acima de 65 anos foram imunizada contra Covid-19 em Anchieta neste sábado (03). O mutirão de vacinação em sistema drive thru ocorreu no Centro de Especialidades Unificadas (CEU) e foi um sucesso.

Cerca de 200 kg de alimentos foram recolhidos, doados pelas pessoas imunizadas, atendendo ao pedido o prefeito Fabrício Petri. Os alimentos serão transformados em cestas e entregues as famílias carentes do município.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação começou às 8h e por volta do meio dia já não tinha mais fila. A ação foi bem organizada e elogiada pelos moradores. A equipe de imunização ficou no local até mais tarde para atender quem não pode chegar mais cedo.

A servidora Rosilene Gusmão Miranda, feliz por ter vacinado seus pais, mencionou nas redes sociais a organização e tranquilidade do mutirão. “Hoje meus pais foram vacinados e por isso estamos eufóricos. Diante da felicidade não posso deixar de agradecer a Deus e parabenizar toda a equipe da Saúde e da Guarda Municipal. Todo o processo foi tranquilo, confiável e eficiente”, disse.

Vacina garantida para maiores de 65 anos

As pessoas maiores de 65 anos que não conseguiram de vacinar no mutirão podem ficar tranquilas, as equipes das Estratégias de Saúde da Família irão fazer contato e agendar uma data para aplicar a dose. A vacinação em Anchieta vem sendo realizada de acordo com as doses recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e respeitando o Plano Nacional de Imunização.

O prefeito Fabrício Petri compareceu ao local para incentivar as pessoas que estavam recebendo a vacina e os profissionais envolvidos na campanha. “Estive desde cedo acompanhando. A ação foi um sucesso e espero que conseguiremos vacinar mais pessoas o quanto antes”, disse.

Ele continuou: “mesmo a pessoa sendo vacina precisa continuar se protegendo e protegendo quem ama. As medidas de segurança não podem afrouxar, precisamos manter a nossa população saudável e enfraquecer essa pandemia”.

A partir de segunda, dia 05, as unidades de saúde continuam aplicando as doses, conforme agendamento e seguindo os protocolos do Plano Nacional de Imunização.